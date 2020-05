In ricordo di te Fabiana

Quest’anno non potremo ricordare Fabiana come gli anni passati. Niente potrà sostituire la commozione che si prova nel deporre una rosa bianca sul luogo del ritrovamento del corpo di Fabiana. Gli studenti e le studentesse non potranno ricordare la loro “compagna di classe” ripercorrendo il tragico itinerario da lei compiuto in quel triste giorno di sette anni fa. Né i cittadini potranno partecipare direttamente alla manifestazione in suo ricordo.

Quest’anno In Ricordo di Te Fabiana dovremo svolgerlo in forma diversa. Ci sarà un momento Istituzionale non pubblico riservato alla famiglia, alla presenza del Sindaco, dell’'Assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà, della Dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale “L.Palma”, delle operatrici del Centro Antiviolenza Fabiana.

Ognuno di noi però potrà essere presente col cuore e con il pensiero e ricordare Fabiana condividendo sulla pagina dell’evento una sua foto, un pensiero, una poesia, una parola, taggando il Centro Antiviolenza Fabiana ed utilizzando l’hastag #inricordoditefabiana.

