Torneremo a colorarci insieme!

“Torneremo a colorarci insieme. Il “Colors Festival Calabria” per tutti è la festa dei colori. È il riassunto di tanto lavoro e soprattutto racchiude molteplici significati. Si è scelto sempre il 2 giugno, giornata storica per tutti gli italiani e, nello stesso tempo, per dare inizio alla stagione estiva. Il Colors Festival è simbolo di interculturalità, integrazione, pace.

La marcia colorata, come la marcia della pace. Ogni attività all’interno di quella giornata aveva dietro un significato, dalla partecipazione allo sviluppo territoriale. Avevamo previsto un’edizione piena di novità, la più ricca di sempre, pronti a sorprendervi e a regalarvi una giornata magica, grazie alla partecipazione e alla collaborazione di tutti i bambini, i ragazzi e gli adulti. Ci abbracceremo presto e torneremo a colorarci insieme!”.

Questo l’integrale testo del sobrio quanto significativo messaggio dell’Associazione S&P Sociale (Umberto Cosenza, Serena Iacucci, Maria Carelli, Umberto Cosenza, Ivan Sciarrotta) che porta avanti da anni, con impegno e abnegazione, l’emozionante momento d’incontro, confronto e crescita civile denominato “Colors Festival Calabria”. Un appuntamento ormai atteso e consolidato, coinvolgente mix di musica e stands di tutti i generi che testimonia in modo tangibile l’assunto anacronistico dell’estate come sinonimo di dolce far niente e, piuttosto, l’attualità dell'impegno sociale di migliaia di giovani immersi in rigeneranti sprizzi verdi di natura, offerti dal rigoglio del Palmento che domina il Lungomare di Schiavonea.

Fabio Pistoia

