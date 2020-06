Riflessioni sulla vita al tempo del coronavirus



Mercoledì 16 giugno in diretta Facebook, a cura del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano.

Mercoledì 16 giugno 2020, alle ore 18.30, in diretta sulla propria Pagina Facebook (@mpvcoriglianorossano), il Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano trasmetterà un interessante incontro sulla Vita a cura di Don Antonio Martello, Direttore Diocesano e Regionale della Pastorale alla Salute.

L'incontro sarà caratterizzato da alcune riflessioni sul vivere ai tempi del Coronavirus, attraverso i quali, il noto e stimato sacerdote, Membro del Direttivo del sodalizio pro Life cittadino, partendo dell'icona della "Resurrezione di Lazzaro", offrirà dei preziosi spunti sulla necessità di riappropriarsi responsabilmente di quella normalità delle relazioni umane, indispensabile per la realizzazione e il compimento della Vita stessa, sia verso se stessi sia verso gli altri.

L'evento sarà un ennesimo contributo socio-culturale del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano in questo lungo tempo così difficile e pieno di incertezze. Infatti, attraverso articoli tematici, momenti interni di formazione, e numerosi interventi solidali e di volontariato, il Movimento presieduto da Natale Bruno è stato particolarmente attento ed operativo in questi ultimi mesi, nella lodevole rete sociale a supporto del territorio.

Le associazioni e i cittadini tutti sono invitati a partecipare.

Avv. Saverio Palopoli,

