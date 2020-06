Domani a Corigliano Rossano "La Vita in Diretta"



In mattinata interviste a Schiavonea, pomeriggio collegamento da un lido.

Sempre più convinti che la promozione turistica del territorio si possa e debba fare con i fatti e non con le chiacchiere o qualche comunicato, siamo riusicti a far sì che anche quest'anno, per la seconda volta consecutiva, il noto programma di Rai 1 "La Vita in Diretta", versione Estate, ritorni nella città di Corigliano Rossano

per illustrare le bellezze del mare e le peculiarità delle nostre località costiere; si parlerà anche della recente campagna denigratoria della Calabria da parte di una compagnia aerea.

In mattinata, con la preziosa collaborazione dell'amico Armando Lazzarano, realizzeremo con la troupe di Rai 1 interviste nell'area urbana di Corigliano, e precisamente a Schiavonea, ad operatori turistici e bagnanti, e di pomeriggio, dalle ore 17.00 in poi, collegamento in diretta da un lido dell'area urbana di Rossano.

Fabio Pistoia

