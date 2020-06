“La Vita in Diretta” (Rai1) per la seconda volta a Corigliano Rossano

Era il mese di giugno del 2018 allorquando, grazie alla consolidata amicizia con il professionale e sempre disponibile giornalista Giuseppe Di Tommaso, inviato della popolare trasmissione del pomeriggio di Rai1 “La Vita in Diretta”, riuscii, con la fattiva collaborazione di un gruppo di concittadini, a far arrivare le telecamere del suddetto programma a Corigliano Rossano. Quest’anno, nella giornata odierna, si è centrato per la seconda volta l’obiettivo, finalizzato alla promozione turistica della terza città della Calabria.

Nella mattinata sono state realizzate, presso la zona “Palmeto” della località Schiavonea, alcune interviste a cittadini, giovani ed imprenditori, mentre nel pomeriggio, col collegamento in diretta dal lido “Lulapaluza” sito in località Lido S. Angelo, oltre alla messa in onda delle medesime interviste, è stata data voce ad altri cittadini ed operatori turistici impegnati sul territorio nonché a bagnanti.

Desidero ringraziare il giornalista Giuseppe Di Tommaso per la sua preziosa presenza e sensibilità, i conduttori e la redazione de “La Vita in Diretta” per l’attenzione dedicata al territorio e tutta la Rai, nonché, per l’operosa e fattiva collaborazione, la Compagnia dei Carabinieri di Corigliano, e in particolare il Capitano Cesare Calascibetta; la dottoressa Anna Aversente e lo staff de “Il Mulino”; l’imprenditore Alfonso Aversente; il caro amico Armando Lazzarano; i titolari e lo staff del “Lulapaluza”. Una prestigiosa “vetrina” per l’Estate 2021 nella nostra città.

Fabio Pistoia

