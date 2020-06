Corigliano Rossano si ri…parte



Sconti alle famiglie per incentivare il turismo nei centri storici nel mese di Luglio.

Gli operatori turistici riuniti dei due centri storici della città di Corigliano Rossano propongono, ai visitatori provenienti da ogni dove, un’offerta che possa riguardare famiglie e coppie che decidono di trascorrere la vacanza nei due luoghi antichi della cittadina.

In particolare ci saranno due tipologie di sconto: del 10 per cento per le coppie e del 20 per cento per le famiglie di almeno tre componenti.

I visitatori avranno diritto allo sconto esponendo la locandina (stampata o tramite supporto digitale) o semplicemente citando lo sconto famiglia valido per il solo mese di Luglio. L'offerta coinvolge tutte le attività commerciali convenzionate che comprendono alloggio, ristoro, escursioni, musei e servizi vari.

Le attività convenzionate sono presenti nella pagina facebook di Insieme per Camminare, associazione che ha promosso e ideato l’iniziativa sostenuta da soggetti privati che lavorano nel settore del turismo. L’elenco può anche essere richiesto al servizio informazioni per ricevere i contatti di tutte le attività commerciali che hanno aderito a tale proposta, i recapiti per ricevere le suddette informazioni sono i seguenti: tel. 0983.525263 cell. 340.4759406 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

