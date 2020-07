#GIFFONI50! a Corigliano Rossano

(Dal 2019) Giffoni Opportunity è uno dei festival cinematografici per giovani più importante al mondo. Si tiene ogni anno nel periodo estivo (Luglio-Agosto) nel comune di Giffoni Valle Piana (SA). L'anno scorso si è contato un numero pari a 400.000 mila visitatori, con più di 7.000 giurati. Quest'anno il festival, ideato da Claudio Gubitosi, si presta a festeggiare la 50°Edizione.

Purtroppo, però, per restrizioni, causa emergenza Covid-19, non si è potuto organizzare il solito festival di cadenza annuale, quindi, Gubitosi con il suo team creativo si sono prestati a rivoluzionare il festival.

Con l'aiuto, anche, degli Ambassador, si è pensato di dare la possibilità a più persone possibili di partecipare al festival da "casa".

Infatti, il nuovo progetto "Giffoni si fa in quattro" è un modo per cui Giffoni Opportunity quest'anno (sino al 31 Luglio 2020) riuscirò a darà visione ad una realtà molto importante e unica.

Anche in Calabria, precisamente nel comune di Corigliano Rossano (CS), con la presenza di uno degli Ambassador del brand Giffoni (Antonio Ernesto Martilotti, 18 anni), ci sarà la possibilità di creare la prima HUB nel territorio, offrendo la possibilità di partecipare da giurato alla 50°Edizione e non solo.

Dal 15 Luglio si sono ufficializzate le giurie dell'HUB di Corigliano Rossano (CS).

Le giurie si suddivideranno in tre sezioni (categorie) basate sull'età.

Generator +13;

Generator +16 & +18;

GIURIA UFFICIALE!

Sezione +18

Christian Tempesta

Ilenia Cofone

Maria Pia Pignataro

Mariapia Carluccio

Doriana Cambria

Rita Francioso

Sezione +16

Alessia Carlucci

Leonardo Alejandro Martilotti

Martina La Pegna

Sezione +13

Giada Manfredi

Asia Maria Filomena Vita

Mariachiara Papaianni

Rossella Piattello

Il Festival si terrà da "casa" nell'HUB di Corigliano Rossano (CS) in due periodi diversi.

Dal 18 al 22 Agosto sarà tempo per i +16 e +18 per le proiezioni e incontri unici.

Mentre, per i +13, il periodo sarà dal 25 al 29 Agosto.

L'HUB di Corigliano Rossano verrà ospitata gentilmente dal comune nello splendido Palazzo delle Fiere "Quadrato Compagnia", dove già in questi giorni, lo staff e giurati della nuova HUB si sono incontrati per una riunione informale, per introdurre quello che sarà la prima edizione di Giffoni Film Festival a Corigliano.

"Ciò che comincia qui migliora il mondo"

