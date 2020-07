Schiavonea: sua Maestà il PESCE...Re delle sagre di oggi e domani!

Grandi preparativi per la festa del mare nel borgo marinaro di Schiavonea (Corigliano Rossano) che si svolgerà nelle serate del 23 e 24 luglio. L'evento è organizzato dall'associazione Schiavonea Pulita e Proloco Corigliano

che in sinergia hanno voluto fortemente e con caparbietà che questo importante appuntamento fosse il tema centrale delle manifestazioni estive, affinché i pescatori e le attività del borgo marinaro siano supportate ma soprattutto valorizzate soprattutto in questo delicato momento. Nel corso delle due serate saranno presenti stand enogastronomici di pesce locale cucinato in svariati modi, partendo dalla cucina locale tradizionale senza dimenticare musica itinerante con diretta radiofonica a cura di radio Sun, oltre ad ammirare lo Splendido borgo marinaro allestito e in festa. Tra le novità di questo suggestivo evento, ci saranno artisti di Murales che abbelliranno alcuni angoli de borgo con la creatività tipica dei giovani. L'associazione schiavonea pulita e la ProlocoCorigliano apriranno la manifestazione dalle ore 19:00 in collaborazione con le forze dell'ordine, servizio sicurezza e servizio polizia ecozoofila per uno svolgimento più sereno e controllato della stessa manifestazione.

