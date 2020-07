Corigliano-Rossano tappa Tour RDS



Mercoledì 29 doppio appuntamento a Schiavonea e S.Angelo. Ore 16 al Palmeto, dalle 21,30 all’Anfiteatro R.Gaetano.

Corigliano – Rossano (Cs), martedì 28 luglio 2020 – Eventi nazionali, la Città di Corigliano – Rossano domani, mercoledì 29, sarà tappa di RDS PLAY ON TOUR SUMMER 2020, il format itinerante estivo della seguitissima emittente radiofonica che, partita nelle scorse settimane dalla Lombardia, toccherà le principali piazze della Penisola.



È quanto fa sapere l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo sottolineando che la tappa che impreziosisce la programmazione socioculturale Estate in Co.Ro., si sdoppierà in due momenti e che prevede due dirette radio.



Musica, focus sul patrimonio culturale, solidarietà, colori e divertimento. Dalle ore 16, la carovana di RDS 100% Grandi Successi sarà al Palmeto, sul lungomare di Schiavonea; dalle ore 21,30 all’anfiteatro Rino Gaetano, su viale Mediterraneo, al lido S.Angelo.



RDS PLAY ON TOUR SUMMER 2020 è partito il 23 luglio dalla Lombardia e abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi. Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle città, sempre nel pieno rispetto delle normative anti-covid. RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate. Dagli spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze come Regioniamoci Su e Diario di viaggio ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.



Stampa Email