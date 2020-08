La Notte delle Tradizioni a via Roma



La Proloco Corigliano presenta la Notte delle tradizioni a via Roma, domenica 16 agosto dalle 19 :00. L'iniziativa fortemente voluta nonostante le innumerevoli regole anti Covid-19 si svolgerà regolarmente con un sistema organizzativo e di controllo raddoppiato.

La Proloco Corigliano ancora una volta, dopo le passeggiate storiche e naturalistiche, non abbandona il centro storico facendo rivivere via Roma attraverso arte e artigianato ma anche enogastronomia locale e antichi mestieri. Una nuova ripartenza per diventare di anno in anno un punto di forza ed un evento da valorizzare e promuovere come in passato, quando tutta la cittadinanza e i paesi limitrofi aspettavano la grande festa di via Roma. La Proloco Corigliano, sempre attenta e vicina ai commercianti e ai cittadini dei centri storici, sottolinea l'importanza di contribuire, sia pure in questo delicato e difficile momento, alla promozione e allo sviluppo del territorio per dare anche un impulso emotivo positivo a tutti i cittadini. Un evento dunque da non perdere e che acquisterà con il tempo ancora più prestigio e importanza.

ProlocoCorigliano

