La Banda “A. De Bartolo” arriva al cuore del Borgo Antico di Schiavonea

Il M^ Domenico DI VASTO, vero professionista della musica, innamorato della DE BARTOLO, abile e amorevole verso la scuola allievi che cura con alto senso di responsabilità, ha diretto magistralmente il Tradizionale Concerto in Onore di Santa Maria Ad Nives previsto per il 5 Agosto e, a causa dell'inaspettato temporale, è stato spostato a Venerdì 21 Agosto 2020.

Le esperienze e gli eventi a cui ha partecipato la banda negli anni, sia in ambito nazionale che estero, sono numerosi, per ricordarne qualcuno l'udienza con il Papa Benedetto XVI e Raduni – Viaggi - Concorsi nelle città di Parigi, Praga e Budapest.

L'eccellente Ing. Gennaro DIACO, personaggio chiave, nominato dalla nostra Amministrazione comunale per garantire la sicurezza in tutte le manifestazioni Estive a Corigliano Rossano nel massimo rispetto della "Safety e Security", ha garantito per noi organizzatori la max precauzione per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 e quindi sicurezza a distanza di un metro tra una sedia e l'altra, con mascherina, rilevamento numero telefonico e con max 400 presenze.

Dopo i saluti del nostro Presidente, prof. Francesco VERARDI e il padrone di casa, Padre Francesco ANSALONE - dei Padri Missionari Redentoristi - l’eccellente presentatrice e cantante Debora CALAROTA ha presentato, esibendosi durante la meravigliosa serata.

Una vera escalation di brani di successo, omaggiando lo scomparso recentemente Ennio MORRICONE, eseguito in modo encomiabile dalla nostra giovanissima Capobanda Chiara ZACCARO seguendo poi con il Brindisi della Traviata di G.ppe VERDI suonato dal bravissimo Flicorno Tenore Francesco BRUNO duettando con il Flicornino Roberto SOLA e altri brani di gradevole gusto e molto apprezzati da tutti i 400 presenti, che attenti ed interessati, hanno ascoltato, per circa due ore, melodie evergreens.

Dulcis in fundo, si rigraziano, soprattutto per il Patrocinio ed il contributo, l'Assessore Tiziano CAUDULLO per aver creduto in noi e per essere stato vicino nei momenti di difficoltà, il Consigliere Comunale Biagio FRASCA, le due Proloco - Area Corigliano con Valeria CAPALBO e Area Rossano con Ferdico SMURRA - i rappresentanti della Polizia Ecozoofila con il loro Termoscanner e l'Ing. Gennaro DIACO, la Polizia Municipale del nostro paese e lo staff della Parrocchia Santa Maria Ad Nives capitanata dal nostro Parroco Padre Francesco ANSALONE.

Ottimi anche il Comitato della Banda "A. De Bartolo" con il Vice Presidente Antonio FINO, l'infaticabile Giuseppe AMICA, Alfredo MAFFIA e Chiara ZACCARO.

