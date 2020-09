Castiglione di Paludi. Giornate Europee del Patrimonio, visite guidate al Parco Archeologico

Paludi - Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 26 settembre 2020, dalle ore 10 alle ore 14, sarà possibile effettuare visite guidate al Parco Archeologico di Castiglione di Paludi.

L’iniziativa, a cura della Soprintendenza A.B.A.P. per la Provincia di Cosenza sarà una straordinaria occasione per esaltare le peculiarità del sito brettio alla riscoperta delle preziose testimonianze in esso custodite.

L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid, è aperto a tutti. Il sindaco di Paludi Stefano Graziano e il consigliere delegato ai beni archeologici Bruno Pizzuto invitano alla massima partecipazione.

«Il Parco Archeologico di Castiglione di Paludi – affermano - rappresenta il fiore all’occhiello del nostro patrimonio storico-culturale. Come Amministrazione Comunale non faremo mai venir meno il nostro impegno per portare avanti l’attività di promozione e valorizzazione del territorio, al fine di far conoscere sempre di più le nostre bellezze. L’iniziativa di sabato 26 settembre ci offre una grande opportunità per riscoprire i tesori di questo sito. Vi aspettiamo numerosi – concludono il sindaco Graziano e il consigliere Pizzuto - per una immersione nella suggestiva atmosfera del nostro Parco Archeologico» (Comunicato stampa).

