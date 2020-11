Giornata Mondiale dei Diritti del Fanciullo



Il 20 Novembre 2020 tutto il mondo celebrerà la Giornata Mondiale dei Diritti del Fanciullo. La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e della Adolescenza, approvata all'unanimità dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989, è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo e in 30 anni è stato determinante nel migliorare la vita dei bambini, bambine e adolescenti.

Ha ispirato i Governi ad adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per aumentare l'accesso dei bambini ai servizi e godere dei propri diritti. Ha contribuito a cambiare la percezione sull'infanzia e l'adolescenza ,garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo.

Oggi 20 Novembre 2020 sono trascorsi 31 anni dalla approvazione della Convenzione, molto è stato fatto, ma molto c' è ancora da fare

Il Kiwanis Distretto Italia San Marino, seguendo la sua mission “Serving the children of the world” (servire i bambini del mondo), tramite i club Kiwanis sparsi sul territorio il 20 Novembre ha sempre celebrato questo giorno, organizzando, nelle scuole, manifestazioni per fare conoscere ai bambini, bambine ed adolescenti i diritti sanciti dalla Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Anche per il Kiwanis Club di Corigliano la data del 20 Novembre ha da sempre rappresentato uno degli appuntamenti più importanti dell'intero Anno Sociale.

Ma questo è un Anno Sociale diverso, di grande prova su molti fronti, e, per tanti, anche di grande sofferenza per l'emergenza sanitaria in atto. Ma il nostro impegno e dedizione alla mission (servire i bambini del mondo) continua. Abbiamo già attivato il Service “Un Club una Città un Garante”, inoltrando alla Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Corigliano Rossano la richiesta di prevedere la nomina di un Garante per i diritti dell'infanzia, e continuiamo il nostro percorso alla scoperta della Convenzione sui Diritti del fanciullo con un focus sull'art.12 della Convenzione attraverso il lancio di una nuova e stimolante iniziativa. Non potendo organizzare alcun tipo di avvenimento in presenza, il Kiwanis Distretto Italia ha messo a punto un bando di concorso sui diritti del fanciullo che possa portare gli studenti ad approfondire le loro conoscenze.

Il regolamento di partecipazione sarà inviato alle scuole primarie e secondarie, avrà valenza

Distrettuale e partirà il 20 Novembre Giornata Mondiale dei Diritti del Fanciullo, per concludersi il 24 Gennaio 2021 Giornata Mondiale della Educazione: tutto ciò per testimoniare che i Club KIWANIS sono sempre al servizio dei bambini del mondo, anche in tempo di Coronavirus.

Parisio Camodeca

Presidente Kiwanis Club di Corigliano

