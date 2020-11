FIDAPA Corigliano. 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne

La sezione Fidapa Bpw Italy di Corigliano attraverso l’illuminazione, di colore rosso, del castello ducale intende focalizzare tutta l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di grande attualità.

La violenza di genere è un fenomeno trasversale: è violenza sulle donne qualsiasi azione o minaccia di azione, che avviene nella vita pubblica o privata,che le provocano o possono provocarle un danno o una sofferenza fisica, sessuale,psicologica o economica.

In questo momento drammatico per il nostro Paese e per il mondo intero le donne sono state particolarmente colpite. La pandemia ha accresciuto il rischio di violenza che spesso ha luogo proprio tra le mura domestiche: si è purtroppo assistito, durante il periodo di lockdown, ad un drammatico aumento della violenza contro le donne che vede, spesso, coinvolti anche minori.

E’ necessario spezzare la catena della violenza contro le donne per contrastare ogni forma di sopraffazione, di imposizione e di abuso. In una società democratica le donne non devono avere più paura di subire violenza, in casa, sul lavoro, in tutti i luoghi e i contesti in cui ritengano di realizzare la propria personalità.

