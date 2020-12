Anffas: ricostruire meglio, verso un mondo post covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile



Questo il tema della giornata internazionale delle persone con disabilità, un tema impegnativo ed attuale.

Certamente la situazione mondiale che stiamo vivendo colpisce duramente le persone più fragili e mette in evidenza un sistema che spesso non è in grado di prendersi cura e carico dei cittadini con disabilità e dei loro familiari, un sistema che si basa su vecchi paradigmi e sistemi di protezione che non rispecchiano le indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che è legge italiana da dieci anni.

Resta ancora molto da fare perché le persone con disabilità possano realizzare il proprio potenziale in qualità di membri della società eguali e preziosi. Occorre eliminare gli stereotipi e le discriminazioni responsabili di esclusione e costruire un ambiente accessibile, favorevole ed inclusivo per tutti

In questa giornata l’appello è rivolto ai governi locali affinchè intensifichino gli sforzi per porre fine alle discriminazioni e rimuovano gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di godere i diritti civili politici , sociali e culturali.

Anffas Onlus Corigliano

