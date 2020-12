“CHRISTMAS CLICK - #NATALEINCORO 2020 - L’ALBERO E IL PRESEPE PIÙ BELLO”

Per Natale Arriva il 3° Contest organizzato dalle Pro Loco di Corigliano-Rossano. Saranno diversi i premi previsti per i partecipanti.

Corigliano-Rossano (Cs), 08 Dicembre 2020. “Un semplice CLICK per valorizzare e mettere in mostra gli Alberi di Natale e i Presepi delle case dei cittadini di Corigliano-Rossano. Piccole opere d’arte che andrebbero valorizzate ma che troppo speso restano chiuse tra le quattro mura domestiche ammirate solo da pochi parenti ed amici. Specie come quest’anno dove il Covid-19 impedisce qualsiasi tipo di visita al di fuori del nucleo stretto familiare, abbiamo voluto fortemente organizzare questa terza edizione”. E’ quanto dichiarano i presidenti delle Pro Loco di Corigliano-Rossano Valeria Capalbo e Federico Smurra invitando i cittadini a partecipare in massa.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni le Pro Loco di Corigliano-Rossano lanciano con entusiasmo il 3° contest fotografico natalizio, obiettivo del Concorso “ CHRISTMAS CLICK - #NATALEINCORO 2020 - L’ALBERO E IL PRESEPE PIÙ BELLO” è appunto quello di mettere in mostra queste piccole opere d’arte casalinga, affinché ricevano il giusto lustro e il dovuto plauso. Il concorso amatoriale è GRATUITO e si rivolge ai cittadini di Corigliano-Rossano comprese le associazioni, attività commerciali, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali, residenti e domiciliati nel Comune di Corigliano-Rossano. Le foto dei partecipanti al Concorso dovranno avere come soggetto principale il proprio Presepe o l’Albero di Natale. (E' possibile partecipare ad entrambe le categorie).

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano.

Le foto divise in due categorie, Albero e Presepe, saranno caricate sulla pagina facebook “Christmas Click - #nataleincoro 2020 - L’Albero e il Presepe Più Bello” creata per l’occasione. Le 5 foto che riceveranno più “Mi Piace” per entrambe le categorie vinceranno ghiotti premi, tipicherie enogastronomiche locali e prodotti elettronici.

NOVITA’di questa edizione: Le Pro Loco si riservano di assegnare 2 premi speciali, a loro insindacabile giudizio, per la categoria Alberi e Presepi al di fuori dei premi già indicati, per quelle opere artisticamente rilevanti dal punto di vista dell’identità territoriale.

Per i premi si ringraziano gli sponsor: Gioielleria Kalos, Farmacia De Florio, Pasticceria O'Babà, “I fiori di Gio'" e ortofrutta di De Cicco Massimo, gruppo Conad A.U. Corigliano, Azienda Agricola Colle dell’Unna, Perla di Calabria, Montagna S.p.a., Bar Pasticceria Primavera, Forno Levante. PREMI SPECIALI: “Vodafone Store” a.u. Corigliano, Azienda Agricola Donato Parisi;

Per partecipare è necessario inviare una fotografia. La fotografia dovrà essere inviate tramite Whats’App: al numero 3403935148 o al numero 3492521291. Il messaggio su WhatsApp dovrà contenere pena l’esclusione, queste informazioni:

a) Nome e Cognome dell’/gli Autore/i,

b) Indirizzo del luogo dove si trova l’opera;

c) Contatto telefonico;

Nella foto dovrà/dovranno essere presente/i anche gli/l’autori/e dell’opera.

Tempi di partecipazione e scadenza:

Invio foto: dal 08 DICEMBRE 2020 al 20 DICEMBRE 2020.

Le votazioni saranno effettuate dal 21 DICEMBRE 2020 al 3 Gennaio 2021

Per consultare l’intero regolamento collegarsi al https://www.prolocorossano.it/download/regolamento-3-xmas-click/

