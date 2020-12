Festeggiamenti religiosi in onore dell’Immacolata nella Comunità dell’Area Urbana di Corigliano



Si sono conclusi i festeggiamenti, in onore, di Maria SS. Immacolata, Patrona della Comunità. Dal 22 settembre del 1969, giorno della Dedicazione, la Parrocchia dedicata all’Immacolata Concezione di Maria, è punto di riferimento per la vita spirituale e sociale della popolosa zona dello Scalo.

In questo tempo particolare di prova, a causa della pandemia causata dal Covid-19, non è di certo mancato il sostegno religioso e spirituale. Il novenario, in preparazione alla festa, è stato animato dai sacerdoti della Diocesi. In precedenza Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano Cariati, ormai prossimo a guidare la Chiesa di Bari – Bitonto, ha salutato la Comunità, insieme alla Chiesa, “sorella”, di Maria SS. delle Grazie. E’ stato amministrato il Sacramento della Confermazione a 40 giovani, che non hanno potuto riceverlo, prima, a causa delle restrizioni. Purtroppo non è stato possibile svolgere la tradizionale processione e l’omaggio floreale al monumento dedicato alla Madonnina, ma si è vissuto ugualmente un clima intenso di preghiera e raccoglimento, con un intenzione particolare per tutte le persone che soffrono e per il personale sanitario. L’Atto di Affidamento ha concluso la giornata dedicata alla Patrona. Don Alfredo Pisani, parroco, ha ringraziato quanti hanno collaborato, a vario titolo, nei giorni del novenario e dei festeggiamenti, affidando, ognuno, alla protezione di Maria SS. Immacolata.

