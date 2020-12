Infrastrutture e sanità in Calabria: In Talking l'On. Enza Bruno Bossio, oggi dalle 15 in DIRETTA

Sanità e infrastrutture in Calabria. Gli investimenti per il Sud, il ponte sullo Stretto, la gestione commissariale all’indomani della nomina dell’ex Prefetto Guido Longo, il decreto Calabria. Ospite nella puntata di TALKING (MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020) in diretta dalle 15sulle pagine social Facebook di Informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it, l’On. Enza Bruno Bossio, deputata del Partito democratico.

Nella seconda parte fari puntati sulla PREMIO NAZIONALE DEDICATO A ALL’ARTISTA E COMPOSITORE VINCENZO VALENTE, giunto alla sesta edizione, in programma DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 dalle 18.30 in diretta dal Castello ducale. Collegati in sessione telematica: Liliana Misurelli, presidente Centro valorizzazione Vincenzo Valente ed Erminia Madeo, redattrice.

DIGITALE TERRESTRE

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda venerdì alle 20.30 e sabato alle ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293 (Calabria), 697 (Campania e Basilicata) giovedì alle ore 21.15 e venerdì alle ore 14.45.

Corigliano Rossano, mercoledì 16 dicembre 2020

