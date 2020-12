Premio Nazionale Vincenzo Valente 2020, evento in diretta streaming

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si terrà interamente online e potrà essere seguita su Facebook domenica 20 dicembre a partire dalle 18,30

Corigliano Rossano - Tutto pronto per la sesta edizione del Premio Nazionale Vincenzo Valente, il concorso artistico-letterario rivolto alle scuole secondarie di I e II grado che rinnova, anno dopo anno, la memoria e l’eredità dell’illustre musicista coriglianese,

protagonista dell’arte e della cultura italiana del diciannovesimo e ventesimo secolo. Tra i padri fondatori della canzone napoletana, creatore della macchietta e Maestro acclamato dell’operetta italiana, Valente cantò Napoli, dove trascorse gran parte della sua vita, in tutti i toni e in tutti i ritmi, affermandosi come grande artista ovunque, dall’Europa all’America.

L’edizione 2020, per via delle restrizioni imposte dalle norme anti-covid, si terrà interamente online con un evento ad hoc che, dal Salone degli Specchi del Castello ducale, domenica 20 dicembre dalle ore 18,30 potrà essere seguito in diretta streaming sulle pagine Facebook dell’ente promotore Vincenzo Valente Centro di Valorizzazione, del media partner Informazione & Comunicazione, Castello di Corigliano Calabro, Il blog di Corigliano, Il blog di Rossano, Radio Calabria, Sibarinet.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corigliano Rossano, della Provincia di Cosenza, dell’associazione culturale White Castle e del Circolo della Stampa Pollino-Sibaritide, sarà introdotta dai saluti istituzionali di: Flavio Stasi, sindaco Corigliano Rossano; Franco Iacucci, presidente Provincia di Cosenza; Donatella Novellis, assessore comunale Cultura e Solidarietà; Tiziano Caudullo, assessore comunale Turismo.

I lavori, moderati dalla redattrice Erminia Madeo, proseguiranno con gli interventi di: Agata Febbraro, direttrice Castello Ducale; Liliana Misurelli, presidente Centro Valorizzazione Vincenzo Valente.

Saranno presenti anche i giurati Dante Maffia - presidente della Giuria letteraria – e Pino Savoia – presidente della Giuria artistica – che premieranno i vincitori decretati dal Comitato Nazionale del Premio composto anche da: Liliana Misurelli, Giulia Amantea, Costantino Argentino, Piergiorgio Garasto, Ernesto Paura.

L’evento sarà intervallato da momenti artistici e impreziosito dalla musica Valentiana a cura di Eugenio Conforti e Piergiorgio Garasto (Comunicato stampa).

