IIS LUIGI PALMA - Incontri fotografici: ELENA GIVONE

Il 24 febbraio, alle ore 10:40, i ragazzi delle classi quinte dell'indirizzo di Grafica e Comunicazione, incontreranno e si confronteranno in videoconferenza con la fotografa Elena Givone.

Artista visuale e sognatrice, dopo aver vinto il premio “Attenzione nuovo talento fotografico FNAC” con il progetto Pazi-Mine Sarajevo 2006, sviluppa diversi progetti fotografici in giro per il mondo che coinvolgono il soggetto fotografato in un “gioco mentale” che permette a tutti di liberarsi grazie alle ali della fantasia.

Ed è così che ha realizzato i suoi progetti “Flying Away” nelle favelas e nei carceri brasiliani, “I segreti della scatola magica - fotografie per l’acqua” in Mali, “Dreams from My magic lamp” in Sri Lanka ed in Europa, "Profumo di vita" negli ospedali italiani.

Il lavoro di Elena ha una forte componente etica e politica, in cui spesso si mette in scena la voce di un’umanità la cui parola è stata tolta. Non importa che si tratti di un carcere in Brasile, di un orfanotrofio, di una strada, o di una tenda, poiché tappeti, lampade o gufi, diventano degli strumenti per capire la società in cui vivono i soggetti ritratti, per sovvertire la normalità e regalare loro anche solo per pochi attimi, il dono della leggerezza.



Si ringrazia la Dirigente Scolastica Cinzia D'Amico che è sempre pronta a sostenere queste iniziative culturali, per incentivare la formazione anche artistica dei suoi studenti.



