Quaresima 2021, “Rinati a Vita Nuova”



Parrocchia Maria SS. Immacolata, Area Urbana Corigliano.

Con il Mercoledì delle Ceneri ha inizio il Tempo della Quaresima. Sono diverse le iniziative promosse dalla Comunità di Maria SS. Immacolata. Domani, durante le Celebrazioni della Messa, sarà possibile ricevere le Ceneri, il segno austero del cammino quaresimale.

Ogni giovedì, l’Adorazione Eucaristica. Venerdì, il pio esercizio della Via Crucis con la recita della preghiera dei venerdì dedicati a San Francesco di Paola, il santo della Quaresima. Per i ragazzi è stato proposto il concorso, “Letterina San Giuseppe, nell’Anno particolare a Lui dedicato. Altre iniziative saranno comunicate in seguito, tenendo conto dell’emergenza sanitaria in corso. Proprio ai medici in prima linea, contro il Covid-19, è stata dedicata la locandina della Quaresima. A tutti gli Amici e le Amiche buon cammino, quaresimale, in Cristo.



