Corigliano in festa per San Giovanni di Dio, l’impegno del Priore Tonino Chiaradia e di tutta la Confraternita

“La quattordicesima è quella di S. Giovanni di Dio, formata da una navata oblunga; ha un solo altare grande, ed ai lati, destro e sinistro, due piccoli altari, uno dedicato al Santo Titolare, e l'altro a S. Filomena.

Avea questa Chiesa molti dipinti a fresco incastonati in cornice di stucco, tutte dorate, lungo le pareti dei suoi muri, che rappresentavano i miracoli diversi, operati dal Santo, che furono per mero capriccio tolte via, allorché fu questa chiesa ristaurata. È ufficia da un Cappellano e da una numerosa Congrega”. Così scriveva, nel 1884, su Crono-Istoria di Corigliano Calabro, Giuseppe Amato a proposito della Chiesa di San Giovanni di Dio, il cui culto è intimamente legato alla storia della Comunità di Corigliano.

Nonostante la fugacità del tempo e la mutevolezza dei costumi, vi sono alcune tradizioni che, tuttavia, resistono, preservando dall’incuria e dalla scarsa memoria il patrimonio culturale, spirituale e valoriale della città. È quanto accade nella ricorrenza del prossimo 8 marzo, Festa Liturgica di San Giovanni di Dio, ai più noto e venerato come il "Santo degli Ammalati".

E così anche quest’anno, in ossequio ad un’antica tradizione e all’insegna del più genuino fervore religioso, è stato realizzato il Settenario di preparazione a tale importante ricorrenza di San Giovanni di Dio. Un appuntamento vissuto e condiviso, con la consueta competenza, dall’omonima Confraternita, guidata con passione, impegno ed esperienza dal Priore Tonino Chiaradia, concittadino noto e unanimemente stimato per la sua profonda umanità, e da tutti gli attenti associati della Confraternita, nonché dal sempre presente padre spirituale Don Gaetano Federico, guida della Parrocchia Santa Maria Maggiore, e dal collaboratore Don Giuseppe Pisani.

Una significativa tradizione, questa in onore di San Giovanni di Dio, atto di fede e devozione popolare che testimonia la bontà dell'azione svolta al servizio della Comunità.

Fabio Pistoia



