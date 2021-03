Festeggiamenti religiosi in onore di San Giuseppe



Parrocchia Maria SS. Immacolata, Area Urbana Corigliano.

Nell’Anno giubilare indetto da Papa Francesco, a 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa universale, è previsto, per domani, l’inizio del Solenne novenario, in onore al santo, presso la Parrocchia di Maria SS. Immacolata nell’Area Urbana di Corigliano.

Ogni sera dalle ore 17.30, S. Rosario e a seguire la Celebrazione Eucaristica con la preghiera a San Giuseppe. Giovedì 18, l’Adorazione Eucaristica, in preghiera per la Chiesa e per tutte le persone che soffrono a causa della pandemia da Covid-19. Solennità di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, 19 marzo. Ore 08.00 la Celebrazione Eucaristica. Durante la S. Messa delle ore 18.00 la benedizione dei papà e l’atto di affidamento. Seguirà la premiazione del concorso “letterina a San Giuseppe”, i bambini della Comunità scrivono al santo. Viviamo questo tempo di grazia – il messaggio del parroco don Alfredo – chiedendo la potente intercessione di San Giuseppe, così come ha custodito la minacciata vita del Bambino Gesù, ci protegga e sostenga, soprattutto, in questo tempo di prova e sofferenza.



