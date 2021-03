AMANDO DANTE, PROROGATI TERMINI PER PARTECIPARE AL PROGETTO

CORIGLIANO-ROSSANO, 29 marzo 2021 – “Amando Dante” è un modo per ricordare il poeta attraverso le sue parole trasformandole in video. Tutti possono partecipare, dai singoli alle classi, dai più piccoli ai più grandi.

È una iniziativa che l’assessorato alla Città della Cultura e della Solidarietà di Corigliano-Rossano, guidato da Donatella Novellis, ha lanciato il 14 febbraio scorso per celebrare, con studenti e cittadini, i settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, di oggi la notizia che il termine per partecipare è posticipato a giorno lunedì 5 aprile 2021. Il progetto, realizzato in collaborazione con Officine delle Idee, nell'ambito dell'azione "Siamo Culture", punta a celebrare e a far conoscere la cultura dantesca e del Dolce Stil Novo italiano fra i giovani e non solo.

A partire da domenica 14 febbraio, cittadini e studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Corigliano-Rossano potranno inviare un breve video in cui recitano o leggono un brano delle opere di Dante citando l’opera da cui è tratto. Il video potrà essere realizzato singolarmente, in coppia, in gruppi e in qualsiasi forma valorizzi la cultura dantesca.

Per informazioni e regolamento visitare il sito www.siamoculture.it o inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

«Sono arrivati circa 40 video ad oggi – ha commentato l’assessore Novellis - e abbiamo deciso di posticipare la data di scadenza per gli invii al 5 aprile. I video saranno giudicati da una commissione ad hoc che sceglierà quelli che faranno parte della composizione finale».



