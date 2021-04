IC ERODOTO: MANIFESTAZIONE E FLASH MOB SULLA GIORNATA DELLA TERRA

In occasione della Giornata della Terra, l’Istituto Comprensivo Erodoto ha promosso una manifestazione dal titolo “Impariamo ad amare e rispettare il nostro pianeta per renderlo casa accogliente per tutti”.

Un percorso iniziato a ridosso dal rientro nelle aule scolastiche che ha visto i bambini, impegnati in attività inerenti la salvaguardia del Pianeta Terra attraverso un’attenta progettazione di interventi didattici innovativi quali, per esempio, l'Universal Design for Learning e il Tinkering mediante il Service Learning, la didattica ludica ed esperienziale.

Partendo dai tre valori della Scuola Senza Zaino - Accoglienza, Comunità, Responsabilità- gli alunni hanno realizzato un decalogo illustrato che è stato consegnato alla Dirigente Scolastica Susanna Capalbo, all’Assessore Donatella Novellis e alle referenti di plesso, presenti alla manifestazione.

Un’iniziativa che è proseguita con la piantumazione di alberi e piante aromatiche e che si è conclusa con un flashmob dei bambini, testimoni e protagonisti di un messaggio importante: la necessità che tutti si attivino per la cura e la salvaguardia del Pianeta, casa di tutti.

