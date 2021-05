Proloco Corigliano: passeggiata del 1 Maggio

La Proloco Corigliano, anche quest'anno, in occasione del 1 Maggio, con cura, dedizione e passione per il territorio ha ripristinato i sentieri naturalistici della valle dei mulini nel parco del Coriglianeto. A differenza degli anni passati, non sarà possibile scendere tutti insieme e nello stesso orario, dunque gli escursionisti saranno divisi in piccoli gruppi a partire dalle ore 9 di mattina fino alle 11, in modo da consentire una passeggiata ecologica distanziata, serena e fluida.

Ogni gruppo sarà coordinato dalla proloco secondo le regole anti covid-19 senza creare soste lunghe o assembramenti ma cercando di godere ugualmente del meraviglioso percorso naturalistico e paesaggistico tra la natura, nel rispetto delle nostre tradizioni. Con le guide della Proloco, sarà possibile fare il tradizionale "passaggio dell'acqua" per mangiare i fichi di San Francesco e come consuetudine si visiteranno le cascate artificiali e naturali. Alla fine del percorso è previsto un punto ristoro veloce e agevole ma soprattutto "casereccio" per affrontare al meglio la risalita.

E' preferibile prenotare l'escursione al numero 3403935148 (Proloco corigliano) al fine di evitare spiacevoli inconvenienti per scaglionare i visitatori distanziando in fasce orarie. La Proloco, come sempre al servizio dei cittadini e del territorio, quest'anno più che mai, ha inteso offrire ai cittadini vessati dall'angoscia di questo terribile momento, una giornata di relax in modo consapevole e disciplinato, rispettando le regole ma soprattutto la natura. Con buon senso e amore per l'ambiente e il territorio è possibile andare avanti serenamente. Abbigliamento consigliato: scarpa chiusa antiscivolo, cappellino con visiera e bottiglietta d'acqua.



