Reportage sulla vita di Denise Sapia, successo di ascolti: oggi dalle 17 a reti unificate

Successo di ascolti alla messa in onda di Talking Extra dove è stata ospite la giovane attrice Denise Sapia. Apprezzato il reportage realizzato da Informazione&Comunicazione sulla vita del talento cinematografico. Ben 10mila persone raggiunte, 2500 visualizzazioni.

I&C ringrazia il proprio pubblico per l’attenzione prestata. Questa sera il reportage sarà riproposto a reti unificate a partire dalle 17,00 sui seguenti canali: Informazione & Comunicazione , Corigliano, Rossano, Sibarinet, Radio Calabria , This is Acri, calabria meravigliosa, denise sapia. E dalle 19.00 in onda sul sito della testata giornalistica online informazionecomunicazione.it.

II cinema per Denise Sapia. La sua più grande passione e i suoi successi. Una carriera iniziata quasi per caso in tenera età e la scoperta di un talento naturale che l’ha portata lontano in pochi anni. A diciassette anni, ormai giovane donna, Denise affida ai racconti filmici messaggi utili e di denuncia. E per la sua attività di sensibilizzazione su tematiche sociali ha ricevuto di recente un alto riconoscimento dal Consiglio Regionale della Calabria, un attestato di benemerenza «per aver portato alto il nome della Calabria in campo cinematografico con produzione di alto livello promozionale per la regione».

