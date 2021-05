Talking sbarca su LaCTV, la prima puntata questa sera. Al centro l'opera strategica della Longobucco-Mare

Importante accordo raggiunto tra I&C e la nota e affermata società DIEMMECOM. Primo network per indice di ascolti in Calabria, costituirà una prestigiosa vetrina per la Sibaritide

Talking sbarca su LACTV, primo network per indice di ascolti in Calabria. La prima puntata del format giornalistico, prodotto da I&C in collaborazione con la società editoriale DIEMMECOM, andrà in onda questa sera alle 21.30 al canale 19 del digitale terrestre. La proprietà di I&C esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto con la nota e affermata società DIEMMECOM i cui canali costituiranno una vetrina di alto prestigio per tutta l’area della Sibaritide. La puntata d’esordio tratterà la questione di un’importante opera pubblica di collegamento dell’area costiera jonica con l’altopiano silano: la Longobucco-Mare, i cui lavori sono iniziati intorno agli anni ’90. Le ragioni dei ritardi, le prospettive e i conflitti tra sindaci sulla progettualità al centro della puntata.

TALKING andrà in onda anche VENERDÌ 21 MAGGIO 2021 alle 19.30 sulla piattaforma social di Facebook Informazione & Comunicazione (Il blog di Corigliano Calabro, Il blog di Rossano, Sibarinet, Calabria Radiofm). E dalle 21.00 sul sito della testata giornalistica online informazionecomunicazione.it. Sul digitale terrestre sarà trasmesso su Telelibera Cassano (canale 92 -venerdì alle 20.30 e sabato alle ore 15.30) e su Teletebe (canali 115-293 Calabria, 697 Campania e Basilicata - venerdì alle ore 14.45).

Corigliano Rossano, giovedì 20 maggio 2021

