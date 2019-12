Cosimo Mosaico candidato alle elezioni regionali a sostegno di Pippo Callipo

È ufficiale: Cosimo Mosaico, affermato e stimato professionista coriglianese, da decenni impegnato con ruoli di prestigio nel settore assicurativo, sarà candidato alle elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio prossimo. Mosaico – in campo dopo un vero e proprio “pressing” esercitato da ambienti politici nonché da amici e numerosi concittadini, anche alla luce delle sue molteplici esperienze lavorative e di una serie di rapporti intessuti in tutta la provincia di Cosenza –

concorrerà per un seggio in Consiglio regionale in una lista a sostegno della candidatura alla presidenza dell’imprenditore Pippo Callipo, alla guida della coalizione di Centrosinistra allargata a movimenti civici.

Nutrito il curriculum di Mosaico. Negli anni Ottanta candidato alla Provincia con Democrazia Proletaria, negli anni 2000 presidente del circolo cittadino “Solidarietà e Partecipazione” di Italia dei Valori, nel 2009 capolista IdV alle amministrative in sostegno della candidatura a sindaco di Corigliano di Aldo Algieri. Impegnato professionalmente nel settore assicurativo in qualità di agente capo-procuratore di primaria compagnia di assicurazione, con specializzazione nel settore credito e cauzioni. Punto di riferimento di tantissime imprese edili che partecipano a gare di appalto per lavori pubblici a livello regionale. Componente del consiglio di amministrazione di società di leasing e di Banca Credito Cooperativo in qualità di rereferente ufficio fidi, nonché componente di un’associazione di promozione sociale e culturale.

Cosimo Mosaico, anche in virtù del suo apprezzato impegno nel mondo della solidarietà e dell’associazionismo socioculturale, è dunque pronto ad un impegno in prima persona alle prossime elezioni regionali per contribuire a scrivere il progetto di cambiamento di Pippo Callipo.

Fabio Pistoia





