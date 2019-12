Graziella Colamaria è la candidata della lista Tesoro Calabria-Carlo Tansi presidente

Giorno 20 Dicembre 2019 il Comitato Tansi Corigliano-Rossano si è riunito per approvare la candidatura della rappresentate dell’area Corigliano-Rossano nella lista Tesoro Calabria – Carlo Tansi presidente. Si tratta della cittadina dell’area urbana di Rossano, Graziella Colamaria, insegnante di scuola primaria, laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico, dal 2001 nel mondo dell’insegnamento con esperienza in tutti gli ordini scolastici.

Dopo il suo recente trasferimento in provincia di Cosenza, ha scelto di candidarsi per le regionali con Carlo Tansi perché lo reputa il candidato ideale per una nuova Calabria purificata dalla vecchia classe politica in virtù degli eccellenti risultati ottenuti alla direzione della Protezione Civile della Regione. I fatti di cronaca di questi giorni ma soprattutto le parole di Gratteri in cui invita i cittadini liberi ed onesti ad “occupare” la cosa pubblica, ad impegnarsi in politica, nel volontariato, andando oltre il proprio lavoro, sono alla base della decisione della candidata che crede fortemente nel cambiamento di una Calabria che in queste ore ha vissuto il suo terremoto politico e che mette i cittadini, soprattutto i giovani, di fronte ad una scelta di cambiamento radicale.

Graziella Colamaria in rappresentanza del Comitato Corigliano-Rossano ma anche dell’intera area della Sibaritide intende portare avanti temi cari a Carlo Tansi e all’intero gruppo, quali il turismo, con particolare attenzione al turismo culturale, all’impresa intesa come valorizzazione dei prodotti agricoli della nostra terra e alla loro trasformazione, al miglioramento di altri servizi quali i trasporti, il sistema stradale e ferroviario, al potenziamento del porto di Schiavonea.

Inoltre particolare impegno verrà dato alle problematiche relative alla sanità, che in questi ultimi anni è stata distrutta da una passata amministrazione regionale incapace e inefficiente.

La città di Corigliano-Rossano, non può non avere un presidio di giustizia e per questo ci si batterà per il recupero del tribunale ingiustamente chiuso.

Altrettanto cari sono i temi riguardante l’ambiente che sono il cavallo di battaglia del Presidente Tansi.

Non per ultimo l’attenzione al sociale e al mondo scolastico dove si dovrà lavorare per stimolare ed educare le nuove generazioni al rispetto del territorio, della giustizia e della legalità. La nuova Calabria dovrà ripartire dall’educazione dei giovanissimi calabresi per avere un futuro migliore.



