Corigliano-Rossano | Flavio, i’ vorrei che tu e Gino ed io…

Zagarese (Pd) corteggia il sindaco Stasi chiedendogli i voti, ma l’aspirante consigliere regionale è fiancheggiato dallo sconfitto Promenzio che detesta il primo cittadino…

«M’appello al sindaco Flavio Stasi, a tutte le forze politiche moderate, a che si promuova un voto utile, finalizzato all’elezione d’un candidato di casa nostra». AAA: consigliere regionale coriglianrossanese cercasi in vista dell’imminente appuntamento elettorale del prossimo 26 gennaio in cui Jole Santelli (per il Centrodestra), Pippo Callipo (per il Centrosinistra), Francesco Aiello (per il Movimento 5 Stelle) e Carlo Tansi (per liste civiche) si contenderanno lo scettro di comando del palazzo del governo regionale di Germaneto a Catanzaro. Già, perché a “conti della serva” fatti, la nuova grande città di Corigliano-Rossano coi suoi quasi 80 mila abitanti potrebbe, assai verosimilmente, non esprimere alcun proprio rappresentante d’alcuna coalizione o colore

nel palazzo a forma d'astronave di Reggio Calabria dedicato al filosofo calabrese di Stilo Tommaso Campanella, il Seicentesco illustre conterraneo.

