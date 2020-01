In arrivo 5 milioni per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico

Gli impegni elettorali del Sindaco Stasi e della sua coalizione di tenere alto il livello di attenzione a tutte le possibili fonti di finanziamento utili all'innalzamento della qualità della vita ed alla messa in sicurezza dell'ampio territorio amministrato cominciano a concretizzarsi. È di poche ore infatti l'ufficializzazione dell'inserimento del nostro Comune nella graduatoria dei Comuni che beneficeranno di un finanziamento da destinare ad opere pubbliche per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico come da comma 853 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017, n.205.

Il Decreto dei Dipartimenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e Finanze mette in chiaro che il nostro Comune accede alla soglia massima ammissibile per ciascun Comune, cioè ben 5 milioni di euro, avendo predisposto correttamente nei tempi e modi previsti gli atti necessari.

Come Movimento Corigliano Rossano Domani siamo particolarmente fieri di questo risultato per il quale i nostri Consiglieri e Assessori si sono spesi fino allo spasimo sin dai primi giorni di insediamento dell'Amministrazione perché i tempi ristrettissimi fossero rispettati. La solerzia degli Uffici ha avuto parte fondamentale com'è giusto che sia. Ora occorrerà fare in modo che tutti gli adempimenti necessari vengano messi in pratica.

Gli interventi finanziati riguardano:

La messa in sicurezza dal rischio frana nelle zone Porta dell'acqua, Santo Stefano e Traforo;

La messa in sicurezza dell'abitato e della visibilità dal rischio erosione delle acque sotterranee nel quartiere Via Prigioni

La messa in sicurezza territorio Iacina, Via Roma e Orto Tramonti;

La messa in sicurezza territorio strada di collegamento Scalo-villaggio Frassa;

La messa in sicurezza territorio Schiavonea con ripristino scoli e sistemi di raccolta e allontanamento acque meteoriche.

Sette progetti equamente distribuiti sulle due aree urbane con 2,5 milioni di euro ciascuna.

Andremo avanti di questo passo perché la nostra città cresca come merita.

Stampa Email