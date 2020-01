La Regione Calabria è ancora integra e uniforme ?

Ho scritto per elezioni precedenti, sia consentito farlo anche ora.Ci siamo. Il 26-gennaio 2020 si vota, con annunzio silenzioso, per eleggere il presidente e 30 consiglieri della Regione Calabria. Una data inconsistente e inusuale per una votazione di questa portata, a meno che non vi sia sotto una valutazione al di fuori di quella dei presidenti selezionati dai partiti e dei candidati pari eletti in ambiti provinciali .

Ambiti che in questa tornata disunisce , a modesto avviso, l’unità della Regione per creare isolamento provinciale ormai superato, che pur rispettabile , risulta restrittivo in rapporto alla funzione regionale

In Calabria le province richiedono incremento di istituzioni per lavoro giovanile e servizio normativo .

Per favore elettori non dimenticatevi di votare per la Calabria unita che richiede rispetto, riconoscenza e considerazione alla pari delle istituzioni nazionali ed europei.

Perdonate il mio dire , ma il voto regionale merita attenzione e sostegno

Corigliano – Rossano gennaio 2020

Prof. Armando Benvenuto - pensionato CISL



