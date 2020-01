Corigliano-Rossano | Regionali, la situazione è grave ma non è seria…

Livelli essenziali d’assistenza sanitaria: secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute la Calabria è ultima tra tutte le Regioni d’Italia. Ed è ultima, la Calabria, in Italia, pure per il prodotto interno lordo pro capite, con 17.200 euro a cranio. In Europa, invece, la Calabria è tra le ultime tre Regioni per il suo numero di neolaureati che hanno trovato un’occupazione. L’ultimo censimento della popolazione residente in Italia, poi, rivela che la Calabria ha diminuito ulteriormente i suoi abitanti, che erano già diminuiti nel penultimo, dei censimenti. La ‘ndrangheta “fattura” nel mondo tra i 55 e i 60 miliardi d’euro l’anno, più di McDonald’s. Secondo i dati dell’Autorità nazionale anticorruzione, la Calabria occupa uno dei primi posti tra le Regioni italiane proprio per il fenomeno della corruzione, poiché circa il 10% dei fatti italiani di corruzione si registra in terra di Calabria.

Fatta quest’ampia e grave - anzi gravissima - premessa, e prendendo atto che la nuova grande Città di Corigliano-Rossano ed il comprensorio della Sibaritide si trovano proprio in Calabria e non su un altro pianeta LEGGI ARTICOLO COMPLETO

Stampa Email