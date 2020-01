Se Salvini ha coraggio ritorni alle origini e dica al Sud che ha bisogno del federalismo

Per via dell’arrivo in città di Matteo Salvini è tanta la gente che ci ferma per strada, chiedendoci cosa potrebbe cambiare in Calabria se il prossimo 26 gennaio si votasse per la Lega. Noi, che ormai siamo un po’ distanti dalla politica attiva, preferendo le idee, non abbiamo nessuna difficoltà a rispondere: nulla, poiché dai radar di Salvini è sparito ogni riferimento alla questione meridionale, se non quelli ispirati da schemi culturali stantii.

Non starò qui a dire che dinanzi a questo scenario sconsolante un numero crescente di elettori, avendo perso ogni speranza, se ne resterà a casa, poiché questa regione, e il Sud in generale, avrebbe bisogno di altri dibattiti e di altre discussioni, soprattutto quando c’è di mezzo la Lega. Perché, sarebbe importante che Salvini, partendo proprio dalle piazze della Calabria, tornasse a parlare in maniera forte e decisa di federalismo. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

