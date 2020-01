Il PD di Corigliano Rossano per Gratteri

Il PD di Corigliano Rossano sostiene l’opera di liberazione della Calabria dalla criminalità organizzata, dai poteri deviati e dalla burocrazia corrotta e partecipa alla manifestazione in favore del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, organizzata dal "Comitato spontaneo di prossimità", nonchè è grato per quanto Gratteri, i suoi magistrati e le forze dell'ordine stanno compiendo tra ostacoli e difficoltà per la Calabria.

La Politica, le Istituzioni devono sostenere il coraggioso lavoro del Procuratore Gratteri e delle forze dell’ordine, non solo idealmente ma con adeguati mezzi e risorse.

In Calabria si può e si deve invertire il clima di tolleranza culturale nei confronti della criminalità organizzata , della cattiva politica e della burocrazia corrotta, che hanno creato una cappa che soffoca la dignità e la libertà dei calabresi e che condiziona la vita sociale ed economica della Calabria.

Il PD di Corigliano Rossano non può non fare presente come, alle ormai prossime elezioni regionali, i cittadini potranno avere un ruolo importante nel dare un contributo di cambiamento e di sostegno per un’ Amminstrazione Regionale libera da connivenze equivoche e da esponenti politici discutibili, che non hanno fin qui manifestato un vero impegno contro la criminalità organizzata, né hanno svolto una funzione politica di emancipazione culturale civile e democratica.

Ai cittadini chiediamo di valutare bene i candidati nelle varie liste, esprimendo un consenso solo per quei candidati che non siano inquisiti e se, già impegnati in politica, abbiano svolto correttamente la loro funzione pubblica.

La legalità non si predica ma la si pratica. Il candidato alla Presidenza della Calabria, che il PD sostiene, Filippo Callipo ha rifiutato di avere nelle sue liste politici inquisiti, ma molti di questi hanno trovato purtroppo posto in liste di altri candidati.

Il PD nazionale e regionale ha svolto un ruolo importante per dare alla Calabria una prospettiva nuova e intende sostenere con forza l’opera di liberazione della Calabria dalla criminalità organizzata, dal malaffare, dalla cattiva politica e dalla burocrazia corrotta.

Un appello il PD di Corigliano Rossano lo rivolge a tutti i cittadini, diamo il sostegno all’opera di pulizia intrapresa, eleggendo una classe politica che possa a sua volta sostenere la Magistratura e le Forze dell’Ordine nel loro importante lavoro.

Il PD Corigliano Rossano

Stampa Email