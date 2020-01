Continua il saccheggio di Corigliano

Grazie fusione e grazie fusionisti, continua il saccheggio della città di Corigliano di tutti i suoi valori sia materiali che ideali come valore ideale sono per la città, a qualsiasi livello si militi, i colori di una squadra calcistica che la rappresenta da sempre!

Il gesto di scippare Corigliano ed il suo territorio, perché di scippo si tratta, della sua squadra è una vera e propria vigliaccata che si doveva impedire a qualsiasi costo perché una squadra è comunque un simbolo che rappresenta la dignità sportiva della cittadinanza.

Giungere all'impudenza di sottrarre il territorio della sua squadra per forzare politicamente in direzione di una fusione che non è, e per noi mai lo sarà, nel cuore dei cittadini è un'azione vergognosa e proditoria che dimostra che nei confronti della cittadinanza coriglianese non si porta alcun rispetto anzi disprezzo e noncuranza, e i cittadini coriglianesi, ripeto coriglianesi non meritano di essere trattati impunemente da gente senza alcuna dignità!

Mario Gallina



