Regionali Calabria 2020 | Caso Rapani: ora indaga la Procura

Poco fa il candidato di Corigliano-Rossano ha tenuto un comizio in città assieme alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Proprio mentre scriviamo, sul palco di Piazza Bernardino Le Fosse, a Corigliano Rossano, davanti ad un foltissimo pubblico, stanno parlando la leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il candidato del suo stesso partito alle elezioni regionali calabresi di domenica prossima, Ernesto Rapani, il quale è in corsa a sostegno della candidata a governatrice della Calabria Jole Santelli. Già, lo stesso Rapani di cui ci siamo occupati già due volte, proprio durante questa inedita campagna elettorale invernale, e non certo per le balle politiche che il candidato di Corigliano-Rossano va raccontando da circa un mese in qua in lungo e in largo per la Circoscrizione Nord Calabria che aspira a rappresentare in Regione

ma per una vicenda d’indubbio interesse pubblico per un politicante ambizioso come lui. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

