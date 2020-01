I rifiuti? Bruciateli, imbecilli!

E’ ormai da qualche settimana che la nostra città è sommersa dai rifiuti. Evitiamoci le solite pur doverose prediche sul perché e su di chi siano le responsabilità, perché le conosciamo, sta di fatto che malgrado nessuno si preoccupi di raccogliere la spazzatura per strada (e non è la prima volta che ciò accade) non si è ancora assistito ad alcuna seria riflessione, da parte della città e della politica, visto che siamo in periodo elettorale, su cosa fare e su quello che dovrebbe essere il modo più redditizio, più sicuro per la salute e più rispettoso per l’ambiente di trattare i rifiuti che produciamo e di cui avremmo il dovere di occuparci: l’incenerimento.

Incenerirli si fa ovunque in Italia e nel mondo ed è vantaggioso (perché gli inceneritori, o meglio i termovalorizzatori, producono energia a buon mercato) oltre che sinonimo di modernità e sicurezza. A Vienna, ad esempio, dove nessuno si sogna di protestare, l’inceneritore si trova addirittura in mezzo alla città, ed è luogo di visita per i turisti curiosi. Così a Copenaghen, dove sul tetto del termovalorizzatore è stata realizzato un giardino che d’inverno diventa una pista da sci. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

