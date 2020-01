ElleShow: interviste a tutti i candidati di Corigliano-Rossano



Qui sotto i link delle interviste a tutti i candidati alla carica di consigliere regionale della città di Corigliano Rossano. Come potrete notare, le interviste ripresentano uno schema ripetitivo, quasi come se il tutto fosse più una forma di esposizione che una vera e propria intervista. Tutto ciò per cercare di inseguire un oggettività ideale che si ponesse perlomeno come obbiettivo regolatore. Le diverse durate delle interviste si spiegano con il fatto che non abbiamo imposto dei limiti di tempo per le risposte, ma soltanto dei paletti consigliati non obbligatori.

La quantità di domande è sempre la medesima. Le domande personali ad ogni fine intervista sono state fatte perché ritenevamo importante indagare anche il profilo psicologico dei candidati. Buona visione!































Ci teniamo a precisare che abbiamo contattato TUTTI i candidati, gli unici che per diverse motivazioni non hanno potuto rilasciare l'intervista sono:

- Giuseppe Graziano (UDC - Jole Santelli)

- Alfio Baffa (Lega - Jole Santelli)

- Gianluca Paldino (M5S - Francesco Aiello)

Sappiamo bene che queste piccole interviste non riusciranno forse a sconfiggere il più grande nemico di questa regione: l'astensionismo. Ma è il nostro piccolo tentativo per cercare di creare un minimo di informazione e per suscitare un po' di dibattito. Votare è un diritto, certamente, ma "votare" è una medaglia che qualche volta andrebbe girata per leggerne anche il rovescio: dovere. Andate a votare!

