Regionali: un vero trionfo, seppur non eletta, per Pasqualina Straface

C’è chi sosteneva che non era più il suo tempo, non accorgendosi che il rispettivo era già finito o, probabilmente, destinato a non avere mai più inizio. Onore a Pasqualina Straface, candidata del territorio che in soli 20 giorni, dopo un decennio d’inattività politica, senza gestire alcun potere e circondata solo dagli autentici amici, ha condotto una magnifica campagna elettorale, portando a casa lo straordinario risultato elettorale di oltre 3000 mila preferenze, attestati d’affetto e stima.

A prescindere dal risultato finale, che non ha coinciso con la sua elezione, quello di Pasqualina Straface è stato comunque un grande successo che la gente comune ha inteso tributarle, evidentemente per il positivo ricordo rimasto intatto come consigliere comunale e provinciale prima e come sindaco di Corigliano Calabro poi.

“Grazie per averci fatto ritrovare in tanti attorno ad un’idea, che al pari di un fiore è destinata a sbocciare. Ti vogliamo bene”. Così le scrivono alcuni concittadini, molti dei quali di giovane età. E siamo infatti sicuri che quest’esperienza politica non è destinata a concludersi qui.

Fabio Pistoia



Stampa Email