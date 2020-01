2014 -2020…Auguri Calabria!

2014, perché tutto è iniziato quando tutto sembrava perduto, perché nella commozione degli amici seduti accanto, accumulavo la forza per ripartire, per iniziare una nuova sfida. Perché il Candidato giusto, l’uomo con gli “attributi”, non lo vedi quando c’è da amministrare, governare , ma ne percepisci la grandezza nei momenti difficili, quando non ci sono interessi di governo, quando tutti potrebbero voltarti le spalle ed invece arrivano forze nuove a spronarti e a darti una mano.

Il 2014 abbiamo vinto ugualmente, grazie ad una sentenza che ha rimesso le cose a posto. Oggi tutto quel lavoro, spesso silenzioso, quel mettersi a fianco e vicino alla gente, non sui social a fare “le maestrine” di turno, perché la politica si fa sui territori, stringendo mani, ricevendo abbracci e anche disappunti, considerazioni. Perche oggi tutti ringraziate, perché oggi tutti dite di aver vinto, ma oggi ha vinto, nella Circoscrizione Nord, il candidato migliore, quello che c’è sempre stato. Quello che si è schierato da sempre con i lavoratori, per il diritto alla salute, per ogni “cavolo” di problema di questa martoriata terra. Ed allora basta, cari “amici,” che in queste ore, nascondendovi dietro una tastiera state dicendo “mafiosi” agli elettori che hanno scelto Jole Santelli, un’offesa che non si può tollerare, “leoni” di tastiera e conigli nella vita di tutti i giorni. Avete paura di aver perso “l’amichetto” di sinistra che vi ha fatto le promesse alla Regione? Un bellissimo “regalo”, l’Esercizio provvisorio, lasciato in eredità al Governatore Santelli. Per non parlare della situazione dei nostri ospedali e di tutto il “pacchetto”, lasciato da una delle peggiori amministrazioni regionali della Storia della Repubblica Italiana. Ora è il momento di ripartire, perché questa Terra ha tutte le potenzialità per farlo. Ora serve la Calabria, questo è il mio augurio e l’augurio che faccio al Presidente della Regione, Jole Santelli, donna forte, ed un augurio speciale all’ On. Gianluca Gallo, perché questa terra non poteva fare scelta migliore. “L'attesa attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi.” (Francois de La Rochefoucauld)

P.S. La foto è il mio biglietto di Auguri per tutta la Regione…crediamoci!

