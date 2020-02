Il grande inganno dei candidati locali

Alle elezioni regionali, ormai, si presenta al seggio meno della metà degli aventi diritto (il 44 % per esser precisi). Che è più o meno la stessa percentuale che vota per il Presidente degli Stati Uniti e non sembra che la democrazia americana funzioni tanto peggio della nostra. Per buona parte della prima repubblica, l’affluenza alle urne ha superato il 90%. I nostri nonni e i nostri genitori votavano religiosamente. Ma il fatto che al seggio vadano in tanti non garantisce di per sé scelte particolarmente lungimiranti.

Altrimenti avremmo ereditato un paese e una regione migliori. Sono diversi i motivi per cui un elettore può decidere di astenersi. I giornali si concentrano sempre su uno di essi: la disaffezione verso la politica. Però non è l’unico. La cosa strana non è che qualcuno non vada a votare: è, al contrario, che qualcun altro ci vada. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

