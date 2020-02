Caro On. Gianluca Gallo ti scrivo...



Sembra strano scriverti una lettera, ci siamo appena visti ieri sera, per festeggiare la tua affermazione e la tua rielezione nel Consiglio Regionale. Sede, Aria Urbana Corigliano, stracolma di amici e simpatizzanti, che in questi anni non hanno mai fatto mancare il loro apporto e la loro vicinanza “con il bello ed il cattivo tempo”. Di sicuro, non hai bisogno di queste mie “quattro righe” perché ci hanno pensato 12.053 elettori della Circoscrizione Nord (861 Corigliano Rossano).

Allora non serve certo questo mio “pontificale” per affermare un successo strepitoso, ma serve a far capire a tanti amici di questo territorio, che non ti conoscono, che tutto questo parte da lontano. Da Sindaco di Cassano hai salvato il Comune del dissesto portando “aria” nuova per quella città, nelle tue precedenti esperienze alla Regione hai sempre difeso non solo la tua Città di appartenenza, ma l’intera Sibaritide, ed in modo particolare Corigliano e Rossano (ora Città unica) anche a costo di metterti contro i tuoi stessi alleati politici, perché tu hai avuto sempre un’unica e sola bandiera, la salvaguardia del territorio. I miei concittadini devono stare tranquilli, perché l’ On. Gallo sarà a difesa dei diritti di questa terra. Da anni non ho mai ascoltato “false” promesse, ma sempre impegno e certezza di mettercela tutta per il bene di questa Terra. Ci sono tante sfide, dalla sanità all’agricoltura, all’urbanistica, al turismo, al mondo del lavoro e certamente il Presidente Santelli, il partito e la tua coalizione non possono fare a meno del tuo importante e primario contributo nella nuova giunta regionale. Se esistesse l’assessorato” alla Sibaritide”, Giancluca Gallo avrebbe il diritto di farne parte “vita natural durante”. Non ho voluto fare il melodico discorso post ringraziamento elettorale vincente, perché ho imparato a conoscerti soprattutto nei momenti difficili e lì, ho capito, che oltre ad un grande politico sei un grande uomo. Allora avanti, On. Gallo, in questa nuova e grande sfida, per ricostruire finalmente il Centrodestra nella nostra Città di Corigliano Rossano, per ribadire che questa terra, dal profumo di zagara e liquirizia, non mancherà di sostenerti in questa meravigliosa avventura e riportare, finalmente, il nostro territorio lì dove merita, nei luoghi più belli al mondo. Auguri Gianluca, Auguri Corigliano Rossano, Auguri Sibaritide, Auguri Calabria!

francesco caputo



