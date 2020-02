Poste. “La chiusura di Cantinella la goccia che fa traboccare il vaso”

Non tutti i mali vengono per nuocere. La chiusura dell’ufficio postale di Cantinella la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. La presenza di Poste Italiane nella nostra città risulta infatti totalmente inadeguata rispetto alla richiesta di servizi da parte dei cittadini ed alla vastità del territorio e della popolazione. La Federazione dei Verdi- che in queste ultime ore ha incontrato le RLS della Filiale di Castrovillari che fanno capo a SLP CISL,

le quali ci hanno comunicato di avere già evidenziato all’Azienda Poste le gravi carenze strutturali degli immobili siti in Provincia ed in particolar modo di quelle comatose dell’Ufficio di Cantinella e del riposizionamento del recapito di Corigliano-Rossano e di altri uffici della città- dopo una approfondita disamina con gli iscritti e con la cittadinanza, denuncia l’inadeguatezza delle strutture degli Uffici Postali, del Centro recapito, del personale e degli sportelli Postamat su tutto il territorio.

In particolare:

• L’ Ufficio Postale di Cantinella con i problemi strutturali che hanno portato alla chiusura (temporanea…). Bisogna risolvere il problema con la proprietà dell’immobile e individuare eventualmente, da subito, una nuova collocazione, evitando la facile soluzione di allocazione in container;

• L’Ufficio Postale di Schiavonea non è più idoneo per la popolazione che gravita sullo stesso, che conta quasi 10000 abitanti. È soprattutto un problema di spazi, di decoro, di privacy e di sicurezza. Necessario in via definitiva pensare ad una nuova collocazione. Nell’immediato (e non solo) sarebbe opportuno prolungare anche al pomeriggio l’apertura degli sportelli, giustificata dal numero delle operazioni, dal target della clientela e dalla vocazione al terziario del territorio;

• L’Ufficio Postale di Corigliano centro storico presenta la problematica delle barriere architettoniche: una serie di gradini mette in difficoltà sia la popolazione anziana che i disabili. Una decisione non più rinviabile questa, che potrebbe portare come minimo ad una nuova modalità di ingresso. Sarebbe opportuna poi una nuova e più fruibile collocazione ed utilizzo dello sportello Postamat.

• L’Ufficio Postale di Rossano in Via Sibari presenta problemi di sicurezza e di spazi per gli sportellisti. Ricordiamo che l’ufficio è ubicato nel cuore del centro commerciale.

• L’Ufficio Postale di Corigliano Scalo richiede soprattutto una migliore collocazione ed il raddoppio dello sportello Postamat, viste le lunghe file quotidiane, senza soluzione di continuità. Il problema dei parcheggi rappresenta un problema non indifferente per gli utenti di Poste e per i cittadini residenti e le attività commerciali che insistono su quella zona. Questo ultimo problema è dovuto anche al fatto che, nello stesso immobile, è ubicato anche il Centro Recapito, dove sono situati tutti i portalettere del Comune unico Corigliano-Rossano. Oltre agli spazi angusti e non sufficienti per il numero degli operatori occupati, la presenza del Centro Recapito costituisce un aggravio per i parcheggi in quanto i mezzi della flotta aziendale occupano tanti spazi di pubblico parcheggio utili invece per la cittadinanza /utenza.

• Il Centro Recapito richiederebbe la collocazione presso un grande capannone ubicato sulla SS106, fuori dai centri abitati, che possa servire al meglio tutta la popolazione della terza città della Calabria che consta di 90000 abitanti e di una superficie di 346 km quadrati.

Pretendere da Poste Italiane - che si dichiara da sempre attenta a migliorare i propri servizi nei confronti della popolazione su tutto il territorio nazionale, e rispettosa del dialogo con le istituzioni, disponibile a definire le azioni necessarie per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile -una maggiore attenzione ed un maggiore rispetto per una grande Città è un atto non solo auspicabile, ma dovuto, necessario ed immediato.

Compito dell’Amministrazione è quindi quello di cogliere l’occasione per un confronto serrato e costruttivo per ridefinire tutta la geografia della collocazione e dell’offerta di servizi da parte di Poste Italiane.

In modo istituzionale, con tutta la forza e le argomentazioni del ruolo rivestito, per arrivare all’obiettivo di aumentare la fornitura dei Servizi ai Cittadini, a cominciare da Poste Italiane, ma aprendo una interlocuzione con tutti gli Enti e le Società che gravitano su questo territorio.

La Federazione di Verdi Corigliano- Rossano, che ha contribuito al successo della coalizione capeggiata dal Sindaco Stasi, rivendica il ruolo riformista di questa Amministrazione e continuerà a fare da stimolo per il riscatto della Città.

“Se la politica non si occupa di tutti, occupiamoci tutti della politica”

