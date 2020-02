Abate (M5S Senato): «Bene i lavori di rifacimento della condotta idrica di contrada Mezzofato di Corigliano-Rossano»

«L’attenzione resta alta per capire se l’intervento risolverà definitivamente i problemi di approvvigionamento idrico».

Dopo quarant’anni s’è messo mano alla condotta idrica di contrada Mezzofato di Corigliano-Rossano. Nel settembre del 2018, quando ancora la città era governata dal commissario prefettizio Domenico Bagnato, ­denunciai la grave situazione in cui versava la contrada. Una situazione che, in particolare d’estate, si ripresenta puntualmente mettendo in difficoltà gli oltre cinquanta nuclei familiari che la abitano.

Secondo le informazioni che avevo raccolto allora, la linea della condotta idrica è stata costruita oltre 40 anni fa e partiva da un serbatoio mentre di recente era stata collegata ad una condotta principale. Da allora non c’erano stati interventi di manutenzione e solo uno dei tratti della contrada era stata rifatta ma la prima parte della rete è rimasta la stessa da allora. Col tempo il tubo si era usurato, c’erano diverse perdite e - a dire dei residenti - ci sarebbero stati anche diversi allacci non regolamentari. Da quel momento, dunque, erano iniziati i problemi e anche quel poco di liquido che arrivava era sporco, di color marrone, segno che ci sono rotture e infiltrazioni. I cittadini”. Dal 2018, infatti, quel poco di liquido che arriva di notte permette ai residenti di riempire le cisterne. Ci sono famiglie che, in particolare nei periodi di siccità, rimangono per diversi giorni senza acqua in casa: una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Già allora pregai tutte le attività competenti, in primis il commissario, di far cessare questa emergenza idrica e sanitaria. Eravamo davanti a una probabile interruzione di pubblico servizio visto che nei nuclei familiari vivono anche anziani, ammalati e bambini. Ora, finalmente, da due giorni sono partiti i lavori di rifacimento della condotta. Speriamo che servano a risolvere definitivamente i problemi di approvvigionamento idrico. Bene l’avvio dei lavori ma la mia attenzione sulla vicenda resta alta.

Rosa Silvana Abate (M5S Senato – Capogruppo M5S Commissione Agricoltura)



