Dite a Jole Santelli di non dire fesserie sull’alta velocità

In una delle sue prime uscite pubbliche, da neo eletta governatore della Calabria, Jole Santelli ha rilanciato la tesi secondo cui per far crescere questa regione ci sarebbe bisogno dell’alta velocità. Lo ha detto con convinzione, forse perché pensa, come tanti calabresi, che le aree con collegamenti AV crescono molto di più di quelle che ne sono prive. Ma ne è sicura? È sicura che una migliore dotazione di ferrovie possa avere un forte impatto sulla crescita di una regione o, in generale, di un’area svantaggiata del paese?

Perché se così fosse, avremmo già dovuto averne un riscontro che, purtroppo, non c'è. Infatti, dal completamento della AV a oggi di crescita ne abbiamo vista assai poca, soprattutto al Sud dove i livelli di reddito sono precipitati e non sono più risaliti al livello pre-recessione. Si può certo sostenere che senza alta velocità l'evoluzione, in alcune aree, sarebbe peggiorata ma è indubitabile che l'AV non abbia rappresentato, come ripetuto con insistenza da più parti, un "volano per l'economia".

