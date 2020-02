Pasqualina Straface: “Corigliano, arrivano i pediatri. Premiato nostro impegno e della Presidente Santelli”

“La forte mobilitazione odierna, sorta a distanza di pochi minuti dalla notizia della sospensione dei ricoveri nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Guido Compagna” di Corigliano, ha dato i suoi frutti. Il neo commissario straordinario della Asp di Cosenza, dottor Giuseppe Zuccatelli, ha difatti comunicato al direttore sanitario, dottor Pierluigi Carino, la revoca della predetta sospensione e l’assegnazione, a far da data da domani, di due pediatri presso lo stesso presidio ospedaliero”.

L’annuncio porta la firma di Pasqualina Straface, già sindaco di Corigliano Calabro, che tanto si è attivata per la risoluzione di questa preoccupante problematica.

“Si è giunti a questo positivo risultato – spiega Pasqualina Straface – grazie al nostro impegno e alla grande sensibilità della neo Presidente della Regione Calabria, onorevole Jole Santelli, che una volta appreso della problematica dalla scrivente si è immediatamente attivata per il mantenimento di tale importante servizio di assistenza sanitaria nella nostra città. Non potevamo rimanere inermi dinnanzi alla spoliazione del nostro ospedale e, in particolare, alla negazione di un diritto costituzionalmente garantito, quello della salute, e delle legittime richieste provenienti dalle famiglie di Corigliano Rossano e dell’intero territorio dell’Alto e Basso Jonio. Grazie alla Presidente Santelli e a quanti si sono battuti al mio fianco in queste ore per scongiurare tale nefasta ipotesi per il nostro territorio”.

Fabio Pistoia

