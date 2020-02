Una saracinesca abbassata non si rialza più!

Un caffè perso nel centro storico di Corigliano è perso per sempre e non lo recuperi più, con tutto quello che comporta. Un caffè in più è un incremento di economia che vale molto più dei pochi centesimi che costa! Chi non riesce a capire questa semplice dinamica è cieco e contraddice tutte le battaglie che in questi anni sono state fatte nei nostri centri storici per lasciare o aggiungere servizi che provocassero economie indotte:

Scuole, uffici e servizi vari.

Toccare questi precarissimi equilibri significa condannare i nostri centri antichi e loro precarissima sopravvivenza ad un declino inarrestabile ed irrecuperabile!

Se si hanno idee smart ed innovative le si applichino sulla realtà esistente senza spostare una paglia!



