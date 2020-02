Ufficio Lavori Pubblici a Rossano, Futuro a 5 Stelle non ci sta

Apprendiamo che l’ennesimo scippo nei confronti dell’area urbana Corigliano stia avendo luogo proprio in questi giorni. L’Ufficio Lavori Pubblici si sta trasferendo a Rossano, sorte toccata un po' di tempo fa anche all’Avvocatura Comunale.

Vorremmo ricordare al Sindaco che la Fusione tra le due Ex Città, è stata fatta per dare ai cittadini maggiori diritti e benefici, e sulla riorganizzazione degli Uffici Comunali a quanto pare non è prevalso il senso di equità voluta dalla Fusione, ma interessi diversi.

Quello che ci sembra più assurdo è, come i nostri consiglieri sia di maggioranza che di minoranza dell’area coriglianese si siano completamente asserviti a questo modo di fare , eppure alcuni si sono fatti conoscere proprio per la difesa del No al referendum sulla Fusione. Possibile che nessuno riesca difendere il nostro territorio? Possibile che si creda alla sede del” Palazzo delle Città” come una vittoria e non come un contentino?

Non ci tacciate per campanilisti , perché non lo siamo, altrimenti avremmo dovuto parlare dei 500mt in più di illuminazione del periodo natalizio, o delle strade asfaltate area Rossano ecc..

